توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشمالية والسواحل والجزر مع فرصة سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط الموج قد يضطرب أحياناً نهاراً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:45 والمد الثاني عند الساعة 02:07 والجزر الأول عند الساعة 19:37 والجزر الثاني عند الساعة 06:46.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:44 والمد الثاني عند الساعة 22:36 والجزر الاول عند الساعة 15:37 والجزر الثاني عند الساعة 04:09.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 21 80 35

دبي 30 23 85 30

الشارقة 29 21 80 25

عجمان 29 22 85 30

أم القيوين 29 21 80 25

رأس الخيمة 29 18 85 30

الفجيرة 29 22 80 25

العين 29 20 85 30

ليوا 30 19 75 35

الرويس 30 20 80 30

السلع 29 18 75 25

دلما 30 23 80 30

طنب الكبرى 30 23 85 35

طنب الصغرى 30 23 85 35

أبو موسى 30 23 90 35

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