مليونان و400 ألف مخالفة مرورية لم يتم سدادها بالشارقة منذ العام 2003

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة أن هناك مليونين و400 ألف مخالفة مرورية لم يتم سدادها منذ العام 2003 وحتى الآن ، داعيا كافة أفراد المجتمع و السائقين المخالفين المترتبة عليهم مخالفات مرورية الى ضرورة اغتنام فرصة تخفيض قيمة المخالفات 50 % والتي أقرها المجلس التنفيذي بالإمارة وسوف تبدأ اعتبارا من الأحد المقبل ، مبينا أن هناك الكثير من المخالفات المرورية التي يجب على السائقين الانتباه اليها ، وعدم الوقوع فيها تجنبا للمخالفات وحفاظا على أرواحهم وارواح مستخدمي الطريق ، ولعل من ابرز المخالفات التي يرتكبها السائقون تتمثل في السرعة الزائدة وعدم التقيد بالإرشادات المرورية والانشغال بغير الطريق .



اغتنام



ودعا القائد العام لشرطة الشارقة كاف السائقين الذين لديهم مخالفات الى اغتنام فرصة تخفيض قيمة المخالفات التي اقرها المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي بنسبة 50 % من قيمتها، مع إلغاء النقاط المرورية وحجز المركبات، باستثناء المخالفات المرورية المشددة، وأن التخفيض يشمل جميع المخالفات المسجلة قبل تاريخ 21 نوفمبر الجاري وحتى 31 يناير 2022، وذلك احتفاء بمناسبة احتفالات اليوم الوطني ال 50 .



حملات توعية

واوضح اللواء الشامسي أن القيادة العامة للشرطة متمثلة في ادارة المرور والدوريات بالشارقة تقدم حملات توعية بصفة دورية لتنبيه السائقين ومستخدمي الطرق بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتقيد بإجراءات السلامة المرورية تلافيا لمفاجآت الطريق، اضافة الى تقديم الارشادات المرورية لأفراد العديد من الجاليات ب 3 لغات ، تتضمن ورش عمل للجاليات الآسيوية ، مبينا أنه وللحد من المخالفات ووقوع الحوادث المرورية كثفت إدارة المرور عدد الدوريات بالطرق التي شهدت تحرير مخالفات و حوادث ملحوظة وذلك للحد منها ،حيث تم إصدار مخالفات لبعض السائقين تمثلت في عدم التزام المركبات بخط السير وعرقلة الحركة والوقوف في مواقف أصحاب الهمم الخاصة ، وكذلك الوقوف في مكان ممنوع وعدم التقيد بالسرعات المسموح بها ، مناشدا السائقين الى ضرورة التقيد بالسرعات القانونية المبينة على الطرقا

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز