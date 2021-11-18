البيان تنشر أسماء الفائزين بجوائز برنامج دبي للتميز الحكومي

المصدر: البيان

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برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نظم برنامج دبي للتميز الحكومي اليوم، حفل تكريم المتميزين والمبتكرين في حكومة دبي، حيث تم الإعلان عن نتائج الدورة التقييمية 2021، في أكبر دورة تقييمة في تاريخ البرنامج.

الفائزون بجوائز البرنامج

• وسام دبى للموظف المبتكر: بسام حسن محبوب من هيئة الصحة بدبي

• وسام دبي للموظف الإشرافي: أحمد عبيد المهيري من القيادة العامة لشرطة دبي

• وسام دبى للموظف الشاب: عائشة محمد الرميثي من هيئة كهرباء ومياه دبي

• وسام دبى لموظف سعادة المتعاملين: راشد محمد كرمستجي من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي

• وسام دبي للموظف الميداني: هيفاء عبدالله آل علي من هيئة الطرق والمواصلات

• وسام دبى للموظف الإداري: زينب علي البلوشي من محاكم دبي

• وسام دبى للموظف المتخصص: عائشة عبدالله النعيمي من هيئة كهرباء ومياه دبي

• وسام دبى لمساعد المدير العام/المدير التنفيذي: ساعد محمد العوضي من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي



• جوائز الفئات المتغيرة

جائزة أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم: القيادة العامة لشرطة دبي

• جائزة فئة أفضل جهة في مجال التوطين: هيئة كهرباء ومياه دبي



جوائز فئات الجهة الحكومية الرائدة وجوائز الفئات التابعة لها - على مستوى المعايير الرئيسية:



• فئة أفضل جهة في مجال تقديم الخدمات: مطارات دبي

• فئة أفضل جهة في مجال الحكومة الرقمية: النيابة العامة

• فئة أسعد بيئة عمل: محاكم دبي



أما فئة أفضل جهة في تحقيق خطة 2021، وفئة أفضل جهة في مجال الكفاءة والحوكمة،وفئة أفضل جهة في مجال الابتكار، والجائزة الكبرى ضمن جوائز منظومة التميز الحكومي جائزة الجهة الحكومية الرائدة، فازت بكل هذه الفئات وارتقت إلى مستوى النخبة:

الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي

14 فائزا في فئة الجندي المجهول



مال الله عبد الله الحمادي- القيادة العامة لشرطة دبي

حبيب ياسين بلوشي- مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف

حياة حسن الجابر- النيابة العامة

أحمد محمد محمد- الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي

يوسف محمد سلطان- مركز دبي للإحصاء

أحمد محمد الهاشمي- دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

عبدالله حسن البشر- هيئة الصحة بدبي

علي حسن البلوشي- هيئة الطرق والمواصلات

علي عبدالكريم عبد الله- جمارك دبي

رمضان حسن روباري- دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي

محمد حسن عبد الله البلوشي- هيئة الثقافة والفنون في دبي

حسين شاهي طاهري- دائرة المالية

عبدالحق نور احمد- بلدية دبي

أحمد بطي بن عاشور- مطارات دبي

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