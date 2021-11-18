مطار الشارقة يستقبل العمانيين بالورود والهدايا

المصدر: وام

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شارك مطار الشارقة المسافرين العمانيين احتفالاتهم باليوم الوطني الواحد والخمسين للسلطنة الذي يصادف الثامن عشر من نوفمبر من كل عام، حيث قام موظفو المطار باستقبال الزوار العمانيين القادمين إلى دولة الإمارات عبر المطار لقضاء إجازاتهم في ربوع الدولة بالهدايا التذكارية والورود والضيافة، وقدموا إليهم التهاني بهذه المناسبة.

ولاقى استقبال موظفي مطار الشارقة تقدير المسافرين العمانيين، الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المبادرة، والأجواء الاحتفالية المصاحبة لها، التي زودتهم بتجربة استثنائية احتفاءً باليوم الوطني العماني، وأدخلت السعادة إلى نفوسهم، وعكست عمق العلاقات الطيبة الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة.

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