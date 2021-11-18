بدء استقبال طلبات المشاركة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ حتى 15 ديسمبر

المصدر: دبي ــ البيان

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فتحت الأكاديمية الوطنية للتدريب الجهة المنظمة لمنتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ المصرية، باب التسجيل للراغبين في المشاركة بفعاليات النسخة الرابعة من الحدث الدولي2021، والتي تستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، فيما يتاح للشباب من داخل وخارج مصر التقديم ببياناتهم عبر الرابط WWW.Wyfegypt.com.

10 يناير

وقالت رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية إن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة يعود بعد فترة طويلة من الإغلاق العالمي بسبب جائحة كورونا، تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 بمدينة شرم الشيخ، مؤكدة على ضمان الالتزام الكامل بكافة الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي خلال فترة الانعقاد، فيما يجب على المشاركين الحصول على اللقاحات المضادة كوفيد19، لافتة إلى أن المنتدى استضاف بنسخه الثلاث الماضية ما يزيد على 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة حول العالم.

وبينت أن فعاليات المنتدى في نسخته الرابعة ستناقش أوضاع العالم ما بعد جائحة كورونا وتأثيراتها الاقليمية والدولية، إلى جانب تسليط الضوء على المحاور الرئيسية للمنتدى كقضايا السلام والابداع والتنمية، والقضايا المتوافقة مع الاجندة الشبابية الدولية والاهداف الاممية للتنمية المستدامة 2030.

وفد إماراتي

وتابعت أنه من المقرر أن تتناول ورش عمل وجلسات المؤتمر، عددا من الموضوعات الحيوية، فيما بعد كورونا مثل الطاقة، ومستقبل العمل وريادة الاعمال، ودور المؤسسات الدولية في التعافي من تداعيات الوباء، ومستقبل الرعاية الصحية، والتحول الرقمي، بالاضافة إلى مناقشة عدد من المبادرات التنموية التي تستهدف مواجهة الفقر، وكذلك تداعيات الجائحة على سلوك الافراد وأنماط الجريمة وغيرها من الموضوعات المهمة.

وشارك بفعاليات النسخة الثالثة من المنتدى2019 ، وفد من الشباب الإماراتي ترأسته معالي شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، حيث استعرض الوفد تجربة الدولة في تمكين الشباب ودعمهم من خلال الأجندة الوطنية لشباب الإمارات 2021 والتي تهدف لاستثمار طاقات الشباب بشكل حقيقي، والجهود المتواصلة التي تتم لاستثمارها، وتعريف المشاركين الشباب بها.

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