257 ألف زائر للإمارات عبر منفذ حتا منذ بداية العام الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

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قال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة سلطنة عمان الشقيقة احتفالاتها بيومها الوطني الـ51 في مشهد يعكس العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وعمق المشاعر والمحبة التي تربط أبناءهما معاً»، مؤكداً أن العلاقات ما بين البلدين علاقات تاريخية عميقة متجذرة وممتدة لا تزيدها الأيام إلا رسوخاً وقوة، وتعد نموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء.

وأضاف: مصيرنا واحد وتاريخنا متأصل، وحاضرنا مشترك تجمعنا معهم رؤى مستقبلية واعدة، رسخت بجهود الآباء المؤسسين، المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراهما، اللذين حرصا على تعزيز هذه الروابط الأخوية التي امتدت لعقود، وتواصل اليوم العلاقات الإماراتية العمانية نمواً متسارعاً في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والسلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان.

وتابع الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إن احتفال الإمارات باليوم الوطني العماني هذا العام يأتي بالتزامن مع انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي، ما يبشر بتدفق سياحي كبير تشهده منافذ الدولة ومنها منفذ حتا البري، الذي يعد حلقة وصل بين سلطنة عمان وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهد المنفذ منذ أول يناير 2021، حتى نوفمبر الجاري، دخول 257 ألفاً و75 مسافراً.

وهنأ مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، سلطنة عمان الشقيقة قيادةً وشعباً بهذه المناسبة العظيمة، داعياً الله عز وجل أن يديم على عمان الخير والاستقرار والتقدم والازدهار.

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