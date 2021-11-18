خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزّون رئيس جنوب أفريقيا في وفاة الرئيس الأسبق

المصدر: أبوظبي- وام

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تعزية إلى الرئيس سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وذلك في وفاة فريدريك دي كليرك راجيا، الرئيس الأسبق لجمهورية جنوب أفريقيا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتَي تعزية مماثلتَين إلى الرئيس سيريل راما فوزا.

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