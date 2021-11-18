أحمد ومنصور بن محمد: فرحتنا من فرحة أهلنا في السلطنة الشقيقة

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، سلطنة عمان الشقيقة باليوم الوطني الـ 51 للسلطنة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة عبر «تويتر»: «نبارك لعُمان يومها الوطني، وندعو للأشقاء في السلطنة بدوام الأمن والرفعة في ظل القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، حفظه الله... فرحتنا من فرحة أهلنا في السلطنة الشقيقة».

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه في «تويتر»: «علاقات تاريخية راسخة تجمعنا بسلطنة عُمان.. ونبارك لقيادة وحكومة وشعب عُمان الشقيق الاحتفالات بيومهم الوطني، ونتمنى لعُمان كل مجد وتقدم وازدهار».

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