خالد بن محمد بن زايد يطّلع على إنجازات الشركات الوطنية

المصدر: أبوظبي - وام

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زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، معرض «دبي للطيران» للاطلاع على أحدث الابتكارات في قطاع الطيران.. كما زار سموه عدداً من أجنحة الدول، وشركات الصناعة الجوية الرائدة محلياً وإقليمياً ودولياً. فقد تفقد سموه خلال جولته بالمعرض أجنحة بعض الشركات العالمية مثل «إيرباص» و«بوينغ» و«لوكهيد مارتن»، واطلع سموه على أبرز الإنجازات التي حققتها بعض الشركات الوطنية في صناعة الطيران والدفاع، ومن أهمها مجموعة «إيدج» و«توازن» و«مبادلة».. إلى جانب مميزات طائرة إيرباص A350 الجديدة التي تنضم لأسطول الاتحاد للطيران مطلع العام المقبل، بالإضافة إلى خصائص الطائرة الحربية كاليدوس بي-250 التي تعرضها شركة كاليدوس الإماراتية.

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