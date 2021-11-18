مكتوم بن محمد: علاقاتنا مع عمان أساسها الأخوة والمحبة

المصدر: (دبي- البيان)

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن علاقاتنا مع سلطنة عمان راسخة، أساسها الأخوة والمحبة والترابط المجتمعي.

وقال سموه في «تدوينة» عبر «تويتر»: «تجمعنا بسلطنة عمان الشقيقة علاقة خاصة وعميقة.. فتاريخنا المشترك هو أساس لمصير واحد نعيشه معاً، وعلاقاتنا الراسخة أساسها الأخوة والمحبة والترابط المجتمعي الذي يجمع شعبينا.. في اليوم الوطني الـ51 للنهضة العمانية المجيدة، نهنئ السلطنة وسلطانها وشعبها، ونسأل الله أن يديم عزّها وسلامها».

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