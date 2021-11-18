محمد بن راشد: الأمن نعمة والأمان طمأنينة وسكينة وحياة

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الأمن نعمة، والأمان طمأنينة وسكينة وحياة. وأضاف سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، في معرض تعليق سموه على صدارة دولة الإمارات العربية المتحدة، المركز الأول عالمياً في تجوال السكان ليلاً بمفردهم.

والمرتبة الثانية عالمياً لأكثر البلدان أماناً، أنه إذا تجولت المرأة بمفردها في أي ساعة من ليل أو نهار، دون خوف، فاعلم أنها في الإمارات.

حيث دوّن سموه بهذه المناسبة: «الإمارات الأولى عالمياً، حسب تقرير جالوب للأمن والنظام 2021، في تجوال السكان ليلاً بمفردهم. الأمن نعمة، والأمان طمأنينة وسكينة وحياة، إذا تجولت المرأة بمفردها في أي ساعة من ليل أو نهار دون خوف، فاعلم أنها في الإمارات. رب اجعل هذا بلداً آمناً. آمين. وأدم عليه سكينته وطمأنينته».

حكمة

إلى ذلك، أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أنه بحكمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دولة الإمارات الأولى في تجوال السكان ليلاً بمفردهم، والثانية عالمياً لأكثر البلدان أماناً، وفقاً لنتائج تقرير جالوب للأمن والنظام 2021.

وقال سموه، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «بحكمة سيدي القائد خليفة بن زايد، ورؤية سيدي محمد بن راشد، ودعم سيدي محمد بن زايد، حصدت دولة الإمارات، المركز الأول في تجوال السكان ليلاً بمفردهم، والمرتبة الثانية عالمياً، لأكثر البلدان أماناً، وفقاً لنتائج تقرير جالوب للأمن والنظام 2021، حفظ الله الإمارات، وأدام أمنها».

مؤشر

وواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، تقدمها على مؤشر «القانون والنظام العالمي»، الذي يصدر بصفة سنوية عن مؤسسة «غالوب» الأمريكية العريقة للاستشارات الإدارية، لرصد مستويات إقرار النظام العام والقانون في مختلف دول العالم، وأيضاً مستويات شعور السكان في كل دولة بالأمان.

ولم تتفوق على الإمارات سوى النرويج، التي تصدرت المؤشر برصيد 94 نقطة، علماً بأن النرويج كانت قد اقتسمت المركز الثالث عالمياً مع الإمارات، في إصدار العام الماضي، بنفس الرصيد. وبحسب التقرير، فقد أعرب 95% من سكان الإمارات، عن شعورهم بالأمان عند تجوالهم في شوارعها بمفردهم، ما منح الدولة الصدارة العالمية لهذا المؤشر الفرعي منفردة. وجاءت النرويج في المركز الثاني بنسبة 93%، ثم حلت الصين ثالثة بنسبة 91%.

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