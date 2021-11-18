اللجنة المشتركة بين الإمارات وبنغلاديش تبحث تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد الاجتماع الوزاري لأعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية بنغلاديش الشعبية.

ترأس الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي من جانب دولة الإمارات معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، فيما ترأسه من جانب جمهورية بنغلاديش مصطفى كمال وزير المالية.

وشارك في الاجتماع وفد إماراتي حضر إلى العاصمة دكا برئاسة الدكتور عبد الناصر الشعالي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث أتاح الاجتماع الفرصة للجانبين لمناقشة العلاقات الثنائية، وبحث سبل تعزيز التعاون.

وهنأ معالي الصايغ في كلمة له خلال الاجتماع جمهورية بنغلاديش الشعبية بمناسبة اليوبيل الذهبي لاستقلالها، والذكرى المئوية لميلاد مؤسسها الشيخ مجيب الرحمن.

وتحدث معاليه عن دور مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومؤسس جمهورية بنغلاديش الشعبية الشيخ مجيب الرحمن، رحمه الله، بإرساء أسس التعاون بين دولة الإمارات وبنغلاديش، الذي ما زال يحصد البلدان ثماره.

علاقات

كما أشاد معاليه بالعلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وبنغلاديش ولا سيما السياسية والاجتماعية والثقافية والتي تطورت منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1974، مؤكداً وجود العديد من الفرص الكبيرة لتعزيز العلاقات وتنميتها وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأشار معاليه إلى أنه على الرغم من تأثير جائحة «كوفيد 19»، ظلت التجارة بين الدولتين غير النفطية كبيرة، حيث وصلت إلى أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2020.

وتعليقاً على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أفاد معاليه بأنه في الوقت الذي نتعافى فيه من التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، تحرص الإمارات على توسيع استثماراتها في السوق البنغالي.

دور فعّال

أعرب معالي أحمد الصايغ عن اهتمام الإمارات بدعم النمو الاقتصادي المستدام في بنغلاديش، مشيراً إلى إمكانية قيام الشركات الإماراتية بدور فعّال في تطوير قطاعات الطاقة والغذاء والزراعة واللوجستيات والاتصالات في بنغلاديش.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز