مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ينطلق اليوم

المصدر: (الفجيرة - وام)

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تحت رعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق اليوم أعمال مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة تحت عنوان «من السؤال إلى المشكلة»، ويستمر حتى 19 نوفمبر الجاري في فندق ومنتجع البحر بالفجيرة، بتنظيم «بيت الفلسفة».

ويشارك في المؤتمر - الذي يتزامن مع اليوم العالمي للفلسفة - نخبة من الفلاسفة العرب والمحاضرين وأصحاب الاختصاص في مجال الفلسفة والعلوم الإنسانية، بهدف إبراز تفكير الفلسفة وطرح الأسئلة وأجوبتها الممكنة. ويتضمن المؤتمر عدداً من المحاضرات والجلسات الحوارية التي تناقش موضوعات الفلسفة وأبعادها المختلفة، وتأثيرها على الجوانب الحيوية ذات التأثير المجتمعي مثل بناء الوعي وتعزيز الهوية وتطوير التعليم، كما يخصص المؤتمر في يومه الثاني جلسة نقاشية لبحث تجربة الشباب في مجال الفلسفة والمشاريع والخطط المستقبلية لتطويرها.

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