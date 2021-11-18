حميد بن عمار: دور محوري لـ«دبي للطيران» في ازدهار القطاع

المصدر: دبي – وام

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زار الشيخ حميد بن عمار النعيمي معرض دبي للطيران 2021، في دورته الـ 17، والذي يختتم فعالياته اليوم، ويعد أحد أكبر معارض الطيران على مستوى العالم.

واطلع خلال جولته على أحدث التقنيات المعروضة في مجال صناعة الطيران في المعرض، الذي يشهد مشاركة واسعة من الجهات الحكومية، والشركات العالمية الرائدة في قطاعات الطيران والفضاء، كما تجول في الأجنحة المختلفة للمعرض، وتبادل أطراف الحديث مع الجهات المشاركة، حول التطورات التي يشهدها قطاع صناعة الطائرات بأنواعها المختلفة، وأحدث الابتكارات في تقنيات الطيران المدني والعسكري، والاستراتيجيات المستقبلة.

وقال الشيخ حميد بن عمار النعيمي، إن معرض دبي للطيران 2021، يعزز مكانته ودوره الرائد، كمنصة عالمية وحيوية لقطاع الطيران ومستقبله، خاصة عقب تعافي هذا القطاع، بعد الظروف الأخيرة المرتبطة بكوفيد 19، مؤكداً أن الدولة برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تقود العالم مجدداً إلى مرحلة التعافي في قطاع الطيران، بعد استضافة معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يجسد رسالة مهمة من أرض التسامح والسلام والقيم الإنسانية، عن التعافي الاقتصادي العالمي، والتغلب على التحديات.

وأشار إلى أن المعرض في نسخته لهذا العام، يضطلع بدور محوري، في تعزيز الازدهار في هذا القطاع، بمشاركة القادة والخبراء في مجال صناعة الطيران، وتطوره لتعزيز النمو الاقتصادي على مستوى العالم، والانطلاق مجدداً إلى فضاءات جديدة من التعافي الاقتصادي.

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