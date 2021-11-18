22 مليار درهم صفقات القوات المسلحة خلال 4 أيام

المصدر: دبي – البيان

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شهد اليوم الرابع من معرض دبي للطيران 2021، إعلان وزارة الدفاع عن إبرام 7 صفقات للقوات المسلحة بقيمة مليار و742 مليوناً و429 ألف درهم مع شركات محلية ودولية، ليبلغ إجمالي الصفقات المبرمة خلال أول أربعة أيام 23 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 22 ملياراً و523 مليوناً و876 ألف درهم.

وبلغت صفقات اليوم الأول 5 مليارات و239 مليوناً و207 آلاف، وصفقات اليوم الثاني 11 ملياراً و284 مليوناً و837 ألف درهم، وصفقات اليوم الثالث 4 مليارات و257 مليوناً و401 ألف درهم.

جاء ذلك بحضور اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض، والمقدم طيار سارة حمد الحجري، المتحدث الرسمي باسم معرض دبي للطيران.

وتم التعاقد في الصفقة الأولى مع شركة alliant techsystems operations llc الأمريكية لشراء مكملات ذخائر لقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 175 مليوناً و863 ألف درهم، وفي الصفقة الثانية تم التعاقد مع شركة global industrial &defence solutions gids الباكستانية لشراء ذخائر مختلفة لقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 143 مليوناً و981 ألف درهم.

كما تم إبرام صفقة ثالثة مع شركة ammroc advanced military maintenance repair and center المحلية لتقديم الاستشارات والإسناد الفني شاملاً قطع الغيار لمدة 3 سنوات بقيمة 120 مليوناً و845 ألف درهم، فيما تم عقد صفقة رابعة مع شركة dassault aviation الفرنسية لتقديم خدمات الدعم الفني لأنظمة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 149 مليوناً و123 ألف درهم.

وعقدت الصفقة الخامسة مع شركة international technical systems trading المحلية لشراء أجهزة ومعدات لطائرات قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 677 مليوناً و315 ألف درهم، بينما عقدت الصفقة السادسة مع شركة أبوظبي للمطارات المحلية لتقديم خدمات المناولة الأرضية والدعم اللوجستي لقواعد قيادة القوات الجوية بقيمة 108 ملايين درهم.

وعقدت الصفقة السابعة والأخيرة مع شركة alliant techsystems operations llc لشراء مكملات ذخائر لقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي الأمريكية بقيمة 367 مليوناً و300 ألف درهم.

وقال البلوشي عقب الانتهاء من الإعلان عن الصفقات المنعقدة بين وزارة الدفاع والشركات الدفاعية المتخصصة في مجال الطيران " إن دورة المعرض لهذا العام متميزة عن الدورات السابقة، وتمنى التوفيق لكافة الشركاء الإستراتيجيين والشركات التي تعاقدت مع وزارة الدفاع، والنجاح والتوفيق في برامج العقود التي تم توقيعها بدخولها حيز التنفيذ وتنفيذها على أرض الواقع، كذلك تمنى لجميع الشركات المشاركة في المعرض التوفيق والنجاح والحصول على صفقات استثمارية في الدولة.

من جانبها لفتت المقدم طيار سارة الحجري، إلى أن معرض دبي للطيران شهد في آخر دورته بعام 2019 إبرام صفقات بقيمة 18 مليار درهم، بينما تجاوز المعرض في نسخته لعام 2021 هذه القيمة.

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