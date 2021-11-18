«إيواء» يطلق هويته المؤسسية الجديدة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء التابع لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي - عن إطلاق هويته المؤسسية الجديدة بهدف تفعيل دوره على نحو أوسع للعمل على إرساء معيار متميز للمعيشة لكافة الأفراد، وذلك للوصول إلى مجتمع متكامل ومتماسك من خلال مكافحة مختلف أنواع العنف والإيذاء.

وأكدت سارة إبراهيم شهيل المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، أن الهوية المؤسسية الجديدة تعد خطوة مهمة للمركز نظراً لتماشيها مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في الوصول لمجتمع متماسك خالٍ من العنف والإيذاء ومواكبة الجهود والاختصاصات التي يؤديها المركز بما ينسجم مع أجندة القطاع الاجتماعي.

وأشارت إلى أن ضم المركز إلى دائرة تنمية المجتمع كان نقطة تحول في مسيرة التنمية التي دشنّاها عام 2009، فبعد أن كان دورنا يقتصر على تقديم الرعاية والمأوى الآمن والتمكين للناجين من جرائم الاتجار بالبشر اتسع أكثر فأكثر ليشمل جميع ضحايا العنف والإيذاء بالرعاية، وقد تكللت جهود المركز بانطلاق مسيرة جديدة مع دعم أكبر من القيادة الرشيدة وحصول المركز على المزيد من الصلاحيات في شتى مراحل تمكين الإنسان.

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