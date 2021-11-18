أحمد بن حميد: التسامح ممارسة عملية أتقنها شعب الإمارات

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن التسامح ممارسة عملية، أتقنها شعب الإمارات وقيادتها منذ الأزل، ولطالما عملت الدولة على تطوير قيم المحبة والتآخي والتعايش، التي تشكل جزءاً أصيلاً من ثقافتنا الإسلامية، وعاداتنا وتقاليدنا.

وأضاف الشيخ أحمد بن حميد النعيمي - في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للتسامح - أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تشكل المثال الأفضل لترسيخ التسامح، كركيزة أساسية من ركائز المجتمع، وتعكس مدى انفتاح الثقافة المحلية لتقبل الآخر، ما يسهم في تقوية أواصر الترابط بين المقيمين على أرض الدولة، ويعزز الأمن والاستقرار الداخلي، الذي تنعم به الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز