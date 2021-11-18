حاكم رأس الخيمة يطلع على مشاريع «بي جي نيغ» البولندية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، بشيميسلاف صاسلافسكي، المدير العام للشؤون المالية ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «بي جي نيغ» البولندية لاستكشاف واستخراج النفط والغاز الطبيعي، والوفد المرافق له.

تطورات

واطلع سموه من صاسلافسكي على أهم المشاريع، التي تعمل عليها الشركة البولندية، وآخر التطورات ذات الصلة بقطاع النفط والغاز الطبيعي في المنطقة.

حضر اللقاء يعقوب سلاويك، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية بولندا لدى الدولة، وعدد من المسؤولين في هيئة رأس الخيمة للبترول، وهيئة غاز رأس الخيمة.

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