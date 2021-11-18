سلطان القاسمي يطلع على برامج «الشارقة معيارية للاختبارات الدولية»

المصدر: الشارقة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفد مشروع «الشارقة إمارة معيارية لاختبارات التعليم الدولية»، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالوفد وتبادل معه الأحاديث حول أهمية المشروع، والوسائل الحديثة المناسبة لرفع مستويات الطلبة في مدارس إمارة الشارقة، بما يسهم في مشاركة كافة أركان العملية التعليمية والتربوية نحو مزيد من التجويد واستيعاب الطلبة وتطور مستوياتهم في مختلف المواد الدراسية.

فرصة

واطلع سموه خلال اللقاء على تفاصيل برامج مشروع الشارقة إمارة معيارية للاختبارات الدولية، الذي يعد فرصة متميزة للوقوف على مستويات الطلبة، والاحتفاء بإنجازاتهم في مدارس الإمارة عبر تطبيق حزمة برامج الجمعية الدولية للتقييم والتحصيل التربوي.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح مفصل عن أهمية برنامج جمع البيانات الذي يقوم به المشروع حول مستوى الأداء التحصيلي للطلبة للمواد الدراسية الأساسية كالقراءة الاستيعابية ومادتي العلوم والرياضيات، إلى جانب الخطط والدراسات العلمية للمشروع، التي تشمل عدة برامج متنوعة خلال الأعوام المقبلة.

وتناول اللقاء أهداف مشروع الشارقة إمارة معيارية لاختبارات التعليم الدولية، والفرص التي يوفرها على كافة المستويات ومرتكزات العملية التعليمية، خاصة على مستوى أولياء أمور الطلبة. كما تطرق اللقاء إلى أهمية المشروع في معرفة مستويات الطلبة في مدارس الشارقة مقارنةً مع نتائج أقرانهم في الدول الأخرى المشاركة في الاختبارات الدولية.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة، بعد نهاية اللقاء، بصحبة الوفد في جولة على مقتنيات وأقسام دارة الدكتور سلطان القاسمي المختلفة.

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