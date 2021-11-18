«الأسبوع التشريعي» يناقش صناعة تشريعات المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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انفردت «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» بمناقشة «صناعة تشريعات المستقبل» خلال فعاليات اليوم الرابع من «الأسبوع التشريعي 2021»، المستمر لغاية اليوم، تحت شعار «التشريعات والمستقبل»، وذلك انطلاقاً من المسؤوليات المنوطة بها في تطوير التشريعات الداعمة لمسار استشراف وصنع المستقبل.

وحظي المشاركون من القانونيين العاملين في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بفرصة التعرف على الجهود السبّاقة للأمانة العليا لـ «اللجنة العليا للتشريعات» لتبني منهجية «ساندبوكس»، والمعروفة بـ «صناديق الحماية التنظيمية أو التشريعية»، في صناعة التشريعات المستقبلية.

وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»، بأنّ صناعة التشريعات المستقبلية تندرج في إطار الأولويات الاستراتيجية في ظل الاستعدادات الجارية للإمارات لدخول حقبة جديدة من التقدم خلال السنوات الخمسين المقبلة.

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