جمعية الصحفيين تختتم «مهارات القصص الإخبارية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت لجنة التدريب في جمعية الصحفيين الإماراتية، أمس، دورة «مهارات القصص الإخبارية» برعاية اتصالات في مقرها بفرع بأبوظبي، التي شارك فيها 25 من الصحفيين والإعلاميين بهدف تطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم.

وأكد محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، في كلمته في ختام الدورة، أن الجمعية ومن خلال لجنة التدريب تهتم بتطوير مهارات الصحافيين وتزويدهم بأحدث الممارسات في العمل الصحفي، حيث تولي الجمعية التدريب أولوية ضمن برامج الجمعية، خاصة مع تطور تقنيات الإعلام الجديد والاتجاه نحو فكرة الصحافي الشامل متعدد المهارات.

وأوضح أن الجمعية تعتزم في الفترة القادمة عقد مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة، والتي تلبي احتياجات الصحافيين والإعلاميين، وتتطلب تقديم محتوى إعلامي ذي طابع غير تقليدي للمنصات الإعلامية وبما يلبي تطلعات الجمهور.

وقام الحمادي في ختام الدورة بتوزيع الشهادات على المشاركين، وتوجه بالشكر والتقدير للمدربتين الإعلاميتين ميساء نعامة، والدكتورة أمل ملحم، وهما إعلاميتان متخصصتان في التدريب الإعلامي. من جانبه قال الدكتور أحمد المنصوري، رئيس لجنة التدريب، إن الجمعية استطلعت الاحتياجات التدريبية للزملاء الصحافيين في الدولة، ومن ثم قامت بتصميم دورات تلبي هذه الاحتياجات.

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