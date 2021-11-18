«كهرباء دبي» تعزّز دمج أصحاب الهمم في بيئة العمل

المصدر: دبي- البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية في أكاديمية الهيئة، لتعزيز دمج أصحاب الهمم في بيئة العمل والمجتمع، وشارك في الفعاليات موظفو الهيئة من أصحاب الهمم وأسرهم وممثلون عن مكتب «أبشر» وإدارة إسعاد الموظفين وإدارة إسعاد المتعاملين في الهيئة، وأخصائي أصحاب الهمم في الهيئة، إضافة إلى عدد من زملاء أصحاب الهمم المدربين والمؤهلين ضمن مبادرة «صديقي». واشتملت الفعاليات على تمارين التنفس العميق والتمارين الرياضية البسيطة، التي تساعد على الاسترخاء العضلي والنفسي والتمتع بحياة صحية وإيجابية، إلى جانب جملة من المسابقات حول خدمات الهيئة الذكية، والأنشطة الهادفة إلى تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، ورفع مستوى الوعي حول سبل التعامل مع مختلف الضغوط.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة تنظم فعاليات دورية لإسعاد الموظفين من أصحاب الهمم وأسرهم، والمحافظة على مكانتها بوصفها من أبرز المؤسسات الحكومية الرائدة في مجال دمج وتمكين وتوظيف أصحاب الهمم، انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

ويعمل في الهيئة حالياً 33 موظفاً من أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات، ولدى الهيئة 6,137 موظفاً مدرباً على التعامل مع أصحاب الهمم، و22 موظفاً حاصلاً على دبلوم لغة الإشارة. ووصل معدل سعادة الموظفين أصحاب الهمم عام 2020 إلى 99% ومعدل سعادة أهاليهم إلى 96%.

وتولي الهيئة أهمية بالغة بدعم الصحة النفسية لكافة الموظفين وتعزيز سعادتهم، وتوفر بيئة عمل صحية وإيجابية ومحفزة، تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع. وأطلقت الهيئة مبادرة «أبشر» لدعم الموظفين من أصحاب الهمم في بيئة العمل، وتم تخصيص فريق عمل من الموظفين المدربين في إدارة الموارد البشرية لهذه المهمة. كذلك خصصت زميلين مدربين ومؤهلين لكل موظف من أصحاب الهمم ضمن مبادرة «صديقي»، ووفرت خدمة «استشارتي» لتقديم الدعم النفسي للموظفين أصحاب الهمم.

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