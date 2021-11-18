عبدالله البسطي يشيد بجهود طبيبتي أسنان في مواجهة «كوفيد»

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

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أشاد معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بطبيبتي الأسنان ندى الزرعوني، وعلياء آل علي، لجهودهما في مواجهة «كوفيد 19».

وقال معاليه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «الدكتورة علياء آل علي والدكتورة ندى الزرعوني لم يثنهن تخصصهن كطبيبات أسنان عن المساهمة في جهود الدولة في مكافحة «كوفيد 19»، وذلك بعملهن ضمن فريق الفحوصات المركزي طوال السنتين الماضيتين. لهن منا جزيل الشكر والامتنان».

تقدير

من جانبهما، أكدت الدكتورة الزرعوني، والدكتورة آل علي، أن الإشادة والتقدير يدفعان إلى بذل المزيد من العمل والعطاء لخدمة الوطن والشعب.

وقالت الدكتورة الزرعوني: إن تغريدة معاليه أثلجت صدورنا وأنستنا الأوقات الصعبة التي مررنا بها طوال فترة الجائحة، ونعتبرها وسام فخر نعتز به، وكانت دافعاً لنا لمواصلة العمل بجد وإخلاص لخدمة حكومة وشعب دولة الإمارات وجميع القاطنين على أرضها الطيبة.

وأضافت: طبيعة عملي في مجال الأسنان، لكن عند تفشي الجائحة وصلتنا رسائل من الهيئة تطلب أطباء للعمل في مراكز فحص كورونا، والتحقت بمركز الشيخة هند للخدمات الإنسانية منذ مارس 2020 وما زلت على رأس عملي في المركز، ونحمد الله أننا الآن في مرحلة التعافي.

مخاطر

من جهتها، قالت الدكتورة علياء آل علي: لبيت نداء الوطن في بداية شهر مارس 2020 وتركت عملي في الأسنان والتحقت بمركز الشيخة هند للأعمال الإنسانية لإجراء فحص «بي سي آر» وهي تعد تقريباً من أخطر الأعمال كوننا نتعامل مع المناطق التي يتسلل عبرها الفيروس ألا وهي الفم والأنف، وما زلت لغاية الآن أعمل في نفس المركز.

وأوضحت أن تغريدة معاليه شهادة نعتز بها ووسام نضعه على صدورنا، وأنستنا كل المخاوف والتحديات التي واجهتنا أثناء العمل، ولا يسعنا إلا أن نقدم له خالص الشكر والتقدير على مشاعره الإنسانية النبيلة.

وأضافت: وجدنا كامل الدعم والمساندة من قبل قيادتنا الرشيدة، وكان ذلك أكبر دافع لنا لبذل المزيد من الجهد والعمل لمساندة الأطباء في تلك المرحلة الصعبة، وطبعاً مهما قدمنا وعملنا هو شيء بسيط من رد الجميل للقيادة والوطن.

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