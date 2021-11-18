جواهر القاسمي: الأسرة بوصلة المسيرة التنموية للشارقة والطفل جوهر برامجنا

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أن الأسرة ظلت منذ انطلاق المسيرة التنموية لإمارة الشارقة، هي البوصلة التي تقود الجهود لتقديم أفضل الخدمات المجتمعية، وقالت: لطالما كان الطفل جوهر ما نقدمه من برامج ومبادرات تعزز موهبته وتنمي فكره وثقافته، وقبل ذلك كله تحمي كرامته وتصون حقوقه، فالطفولة عالم بريء يفيض بالخيال والمشاعر، وهي مرحلة رقيقة من حياة الإنسان تتشكل فيها شخصية الفرد.

جاء ذلك في تصريح خاص لسموها خلال افتتاح أعمال «منتدى سلامة الطفل 2021»، والذي تنظمه إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «نصون براءتهم»، وبحضور ومشاركة أكثر من 100 من ممثلي الإدارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الطفل والأسرة والعمل التربوي والثقافي والمجتمعي.

حرص

وقالت سمو الشيخة جواهر: يحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على أن تكون الشارقة بيئة سليمة وملاذاً آمناً للطفل، ليعبر عن شخصيته ويبني اهتماماته وتطلعاته، فلم تكف يداه البيضاء الحانية يوماً عن تسهيل جميع التحديات، لضمان تقديم المبادرات التي تحافظ على سلامة الطفل.

1623 بلاغاً

قال أحمد الميل، مدير دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة: منذ بداية العام تلقينا 1623 بلاغاً، أبرزها بسبب الإهمال ثم الإيذاء النفسي والجسدي والتنمر وخلافها، كما أن الدائرة تستجيب عبر مركز حماية الأطفال والأسرة لأي بلاغ وتنسّق مع الجهات الأخرى لتوفير الحماية للأطفال والتدخل الفوري لإزالة أي خطر محتمل.

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