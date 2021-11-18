13700 طلب للتوظيف قدمت عبر منصة «وظائف دبي»

المصدر: دبي - البيان

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شهدت منصة حكومة دبي، في معرض رؤية الإمارات للوظائف، والتي أشرفت عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، العديد من اللقاءات، وتوقيع الاتفاقيات، والفعاليات المتنوعة، وتوقيع عقود عمل لمواطنين إماراتيين، مع عدد من دوائر حكومة دبي، وشهدت البوابة الرئيسية للتوظيف في حكومة دبي، والمتمثلة في منصة «وظائف دبي»، والتطبيق الذكي إقبالاً غير مسبوق وتفاعلاً نشطاً بين أبناء الوطن والجهات الحكومية المشاركة، حيث تم خلال اليومين الأول والثاني للمعرض تقديم قرابة 13700 طلب لشغل وظائف في مختلف التخصصات، كما قام 466 شخصاً بفتح حسابات جديدة في البوابة الرئيسية للتوظيف.

كفاءات ومواهب

ومثَّل المعرض فرصة مهمة للجهات الحكومية المشاركة لاستقطاب الكفاءات والمواهب، واللقاء بها، وإجراء المقابلات المباشرة مع المتقدمين للوظائف، حيث تم مقابلة أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل، تقدموا لشغل قرابة 249 شاغراً وفرتها دوائر حكومة دبي خلال المعرض، وتم توقيع عقود عمل بينهم وبين عدد من دوائر حكومة دبي.

واستقبل مركز تقييم وتطوير الكفاءات السلوكية، الذي جهزته دائرة الموارد البشرية في معرض رؤية الإمارات للوظائف أعداداً كبيرة من المواطنين المرشحين لشغل الوظائف في دوائر حكومة دبي، والذين تم تحويلهم من قبل الجهات الحكومية المشاركة في منصة حكومة دبي في المعرض لتقييم كفاءاتهم تمهيداً لتعيينهم على الشواغر المتوفرة.

وشاركت 22 جهة حكومية، في منصة حكومة دبي، في الدورة الـ 20 لمعرض رؤية الإمارات للوظائف.

لقاء

وإلى ذلك التقى معالي الفريق عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، مع عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وذلك خلال زيارة معاليه لمنصة حكومة دبي بمعرض رؤية الإمارات للوظائف. كما التقى عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مع كل من عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية ـ إقليم الإمارات وجافزا، وعمر الفطيم الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم، وذلك خلال زيارتهما لمنصة حكومة دبي في المعرض. واطلع مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي زوار منصة دبي على خطط الدائرة لتأهيل أبناء الإمارات لوظائف المستقبل.

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