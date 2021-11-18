74 إصابة جديدة بـ«كورونا» ولا وفيات

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 337,742 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 74 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 741,148 حالة. ‌‎كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,144 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 93 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 735,816 حالة.

وإلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 18,567 جرعة من لقاح «كوفيد 19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 21,620,393 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 218.60 جرعة لكل 100 شخص. ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز