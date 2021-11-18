حمدان بن محمد: المعرض يعكس طموحاتنا بريادة دبي لقطاع الطيران في العالم

المصدر: دبي- البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن معرض دبي للطيران، والنمو الكبير الذي سجله منذ انطلاقته في 1989، يعكس طموحاتنا بأن تكون دبي رائدة قطاع الطيران في العالم، مشيداً بجهود سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، وفريق عمله، وقيادته لنجاح هذا المعرض».

وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «معرض دبي للطيران والنمو الكبير الذي سجله منذ انطلاقته في 1989 يعكس طموحاتنا بأن تكون دبي رائدة قطاع الطيران في العالم ... دورة 2021 شهدت تسجيل أرقام قياسية على مستوى المشاركات، ونشيد بجهود سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وفريق عمله وقيادته لنجاح هذا المعرض».

وزار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، معرض دبي للطيران، الذي يختتم أعماله اليوم، بمشاركة هي الأكبر في تاريخ المعرض، بأكثر من 1200 جهة عارضة من 148 دولة، تشمل أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعات الفضاء والطيران والدفاع.

شركات متخصصة

وقد بدأ سموه جولته في المعرض، والتي رافقه فيها اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2021، بتفقد جناح شركة «إنترناشونال جولدن جروب»، التابعة لمجموعة توازن القابضة، حيث اطلع سموه على ما تقدمه الشركة المتخصصة في حلول الدفاع والأمن المتطورة والتجهيزات الميدانية، من حلول وتقنيات متنوعة، خلال مشاركتها في المعرض.

كما توقف سموه عند جناح «صناعات الفضاء الكورية»، والتي تقدم من خلال معرض دبي للطيران، إنتاجها من الطائرات من طراز FA-50، والطائرة العمودية «سوريون» متعددة الاستخدامات، والطائرة العمودية من طراز LAH، ذات التسليح الخفيف.

إلى ذلك، اطلع سموه على تقنيات التدريب على الطيران، عبر أحدث أجهزة المحاكاة المقدمة من شركة CAE الكندية، المتخصصة في مجال التدريب على الطيران، سواء للاستخدامات المدنية أو الدفاعية، وكذلك طيران الخدمات الطبية، وأحدث ما طرحته الشركة في هذا المجال، ومنه برنامج Bombardier Global 6500 للمحاكاة، والذي سيتم استخدامه في مركز تدريب الطيارين في دبي، اعتباراً من عام 2023، في أول ظهور للبرنامج المتطور خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وشملت زيارة سمو ولي عهد دبي لمعرض دبي للطيران، تفقّد جناح شركة «بيلويذر» البريطانية، والمتخصصة في الحلول المتطورة للنقل المحمول جواً، حيث تقدم الشركة، التي تشارك للمرة الأولى في معرض دبي للطيران، «سيارة طائرة» قادرة على الإقلاع والهبوط الرأسي، مثل الطائرة العمودية، وتمثل حلاً مستقبلياً لمدن المستقبل، لمواجهة الازدحام المروري.

جولة

وفي جولة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في الساحة الخارجية للمعرض، زار سموه عدداً من الشركات الروسية العارضة، والتي تشكل منتجاتها، إضافات مهمة لقطاع الطيران، بشقيه المدني والدفاعي، حيث توقف سموه عند منصات «سوخوي» و«إيركوت» و«أوروس»، واطلع على جانب من منتجاتها، ومنها طائرة إيركوت من طراز MC-21-310، وطائرة عمودية متعددة الاستخدامات، وسيارة مصفحة تستخدم لتأمين كبار الشخصيات.

كما اطلع سموه خلال زيارته إلى منصة «مركز الإمارات للفضاء»، على مستجدات مشاريع ومبادرات المركز، في إطار برنامج الفضاء الطموح للدولة، كما تعرف سموه إلى أهداف مسابقة «اكتشف المريخ»، التي أطلقها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، لطلبة الجامعات من دارسي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لاستكشاف المريخ باستخدام البيانات العلمية من مركز البيانات العلمية لمسبار الأمل. يُذكر أن الدورة السابعة عشرة لمعرض دبي للطيران، شهدت عقد صفقات تخطت 260 مليار درهم، خلال الأيام الثلاثة الأولى لدورته السابعة عشرة، تأكيداً على قيمة الحدث الضخم، في فتح فرص كبيرة أمام كافة مكونات صناعة الطيران عالمياً، لا سيما أن هذه الدورة تعد الحدث الأول والأكبر في العالم، منذ بداية أزمة تفشي وباء كوفيد 19 مطلع العام الماضي.

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