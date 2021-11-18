جمال الحاي: 30 مليون مسافر عبر مطار دبي بنهاية العام

المصدر: دبي – بشار باغ

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توقع جمال الحاي، نائب الرئيس في مؤسسة مطارات دبي، أن يرتفع عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي من 10.6 ملايين مسافر في النصف الأول من العام الجاري إلى ما يتراوح بين 27 مليون مسافر لغاية 30 مليوناً بنهاية 2021، مع توقعات بارتفاع حركة المسافرين عبر المطار بنهاية العام المقبل إلى مستويات تتراوح بين 45 مليون مسافر لغاية 50 مليوناً.

خيار مفضل

وفي تصريحات صحفية على هامش معرض دبي للطيران 2021، أشار الحاي إلى ارتفاع عدد وجهات التي يخدمها مطار دبي الدولي إلى أكثر من 198 وجهة حول العالم كما يوفر رحلات ربط إلى 92 دولة حول العالم وتقوم 82 ناقلة باستخدام المطار حالياً وهو أكبر من مستويات ما قبل الجائحة، مما يعزز مكانته كخيار مفضل للمسافرين وخاصة لركاب رحلات الترانزيت.

طاقة استيعابية

ولفت الحاي إلى أن مطار دبي الدولي سيعود للعمل بكامل طاقته التشغيلية مع افتتاح كنوكورس إيه في 28 الشهر الجاري، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية تصل إلى أكثر من 90 مليون مسافر، موضحاً عدم وجود حالة في الوقت الراهن لعودة الطيران التجاري إلى مطار آل مكتوم خلال الأشهر الستة المقبلة.

وحدد الحاي مجموعة من أهم العوامل التي تساهم في تعزيز حركة المسافرين في مطار دبي الدولي وفي مقدمتها إكسبو 2020 دبي إلى جانب الجهود المستمرة التي تبذلها دبي لقيادة مرحلة التعافي العالمي بالنسبة لقطاع الطيران، بالإضافة إلى ارتفاع الوجهات التي يخدمها مطار دبي، فضلاً عن موسم الإجازات الشتوية المقبلة، حيث من المتوقع ارتفاع قياسي بأعداد الراغبين بقضاء إجازاتهم في مختلف دول العالم في شهر ديسمبر، كما أن دبي تشهد موسماً سياحياً حافلاً بين نوفمبر وأبريل مع ارتفاع أعداد السياح في ظل تحسن الأجواء وتميز الوجهات والخيارات السياحية التي توفرها للزوار من كافة أنحاء العالم، مؤكداً أن تعاون جميع الشركاء الاستراتيجيين لتوفير أفضل الخدمات للمسافرين مع تطبيق المعتمدة عالمياً فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، يعزز من حركة المسافرين عبر المطار.

زخم متنامٍ

وأشار نائب الرئيس في مؤسسة مطارات دبي، من جانب آخر، إلى أن حركة الطيران الخاص سجلت نمواً بنسبة 300% مقارنة مع الأشهر السابقة الماضية في ظل الفعاليات والمؤتمرات وفي مقدمتها إكسبو 2020 دبي، مؤكداً أن الزخم المتنامي في السفر سيساهم في توجه مطار دبي الدولي إلى صدارة مطارات العالم في حركة المسافرين الدوليين.

أفضل التقنيات

وأكد أن معرض دبي للطيران يعتبر أحد أكبر المعارض الدولية المتخصصة في مجال الطيران والفضاء، وبالتالي فهو يشكل بالنسبة لفريق عمل مطارات دبي فرصة رائعة للتعرف على أفضل التقنيات والتعرف على لاعبين جدد في صناعة الطيران والاستفادة من خبراتهم لتطوير المطارات، لافتاً إلى أن استقطاب المعرض لأكثر من 1200 عارض من مختلف دول العالم يعزز دور دبي في قيادة مسيرة التعافي في قطاع الطيران عالمياً.

زيادة حركة المسافرين

ونوّه الحاي بالتأثير الإيجابي لإكسبو 2020 ودوره في عودة التعافي التدريجي لحركة السفر من العالم باتجاه دبي، حيث بات الحدث نموذجاً مصغراً للعالم ورسالة إيجابية للجميع. وأكد أن معرض دبي للطيران ساهم في زيادة حركة المسافرين عبر مطارات دبي الدولي في ظل توقعات استقطاب الحدث لأكثر من 85 ألف زائر متخصص من داخل وخارج الدولة.

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