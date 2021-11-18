محمد بن راشد ومحمد بن زايد: كل عام وعمان بخير وأمان وازدهار

المصدر: دبي - البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أخيهم السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان باليوم الوطني الـ 51 للسلطنة.



وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «نبارك لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعباً عيدهم الوطني الواحد والخمسين.. نبارك لأخي السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله، المسيرة المباركة للنهضة العمانية المجيدة. أدام الله على شعب عمان مجده وعزه وسؤدده.. وكل عام وأنتم بخير وأمان واستقرار».



وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «بكل حب نشارك أشقاءنا في عمان احتفالاتهم باليوم الوطني الـ 51.. نفرح لفرحهم ونسعد بعيدهم.. نسأل الله تعالى أن يديم عليهم الخير والازدهار».



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