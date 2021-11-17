شرطة دبي تبحث سبل التعاون مع شركات توصيل الطلبات

المصدر: دبي- البيان

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اجتمعت الإدارة العامة للمرور برئاسة المقدم صلاح عبدالله الحمادي، مدير إدارة الحملات والتوعية المرورية، مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومع شركات توصيل الطلبات، وهي شركة طلبات، وديليفرو، وشركة كريم، المتخصصة بطلبات توصيل الوجبات.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره الرائد فيصل عبدالله البنا، رئيس قسم الحملات، والوكيل أول هلال السعدي، من قسم الحملات، مناقشة المواضيع المتعلقة بتثقيف وتوعية سائقي هذا النوع من الدراجات على إجراءات السلامة المرورية، والشروط المقترحة الواجب توافرها لسلامة سائقيها.

واستعرض المقدم صلاح الحمادي، للحضور المواضيع المتعلقة بالاشتراطات الواجب اتباعها أثناء قيادة هذا النوع من الدراجات النارية، والإجراءات الوقائية لمستخدمي الطريق كافة، والمخاطر التي قد تسببها على الطريق، والمخالفات التي ترتكب من قبل سائقيها، ووسائل السلامة الواجب توافرها أثناء القيادة، وتجنب مخاطر الاستخدام غير الآمن وتوافر وسائل الأمان والسلامة، وأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، ودورها في تجنب الحوادث المرورية، والعواقب الوخيمة حال عدم الالتزام، كما استعرض أهم أسباب الحوادث، التي تسببت بها دراجات التوصيل خلال الفترة الماضية.

وفي الختام تم الخروج بعدة مقترحات ومخرجات، للحد من الحوادث المتعلقة بأصحاب شركات التوصيل، وكذلك البحث عن أفضل الطرق والوسائل، التي من شأنها أن تخدم الصالح العام.

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