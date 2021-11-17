لجان ومتطوعو جائزة دبي للقرآن يستعدون لمسابقة «الشيخة فاطمة الدولية للقرآن»

المصدر: دبي - البيان

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عقدت وحدة العلاقات العامة بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اجتماعاً موسعاً مع مشرفي المجموعات والمتطوعين وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات وجاهزية فرق العمل واستعراض الخطط التنفيذية للعمل خلال فترة المسابقة، وذلك ضمن الاستعدادات المكثفة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لانطلاقة مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية في نسختها الخامسة والتي ستقام في الفترة من 20 - 27 نوفمبر الجاري.

ورحب خالد المرزوقي نائب رئيس وحدة العلاقات العامة بالحضور، مشيداً بالدور الكبير والمجهودات المتميزة التي ظل يقدمها المتطوعون خلال الدورات السابقة بتوجيهات وإشراف المستشار إبراهيم محمد بوملحه رئيس اللجنة المنظمة للجائزة وإخوانه أعضاء اللجنة المنظمة مما أسهم في تقدير العالم لهذه المسابقة لدقة تنظيمها واحترافية فرق عملها، وذكر المرزوقي أن المتطوعين استعدوا للقيام بكامل واجباتهم في استقبال ضيوف الدولة بالترحاب والحرص على سعادتهم وراحتهم خلال مدة الإقامة وتم الانتهاء خلال الفترة الماضية من حجز الفنادق الخاصة بالمتسابقين ومرافقيهم ولجنة التحكيم، وتم خلال الاجتماع تشكيل فرق العمل ليتم توزيعها في المواقع المختلفة كالسكن والمطار وقاعة المسابقة والمواصلات وغيرها، كما تم تجهيز الدروع التذكارية الخاصة بالمناسبة كما تم التنسيق مع اللجان الأخرى لإخراج حفل ختام الفعاليات بصورة متميزة، وفي ختام الاجتماع جرى توزيع المهام على مشرفي المجموعات كل في مجال اختصاصه.

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