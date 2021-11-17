«إسلامية دبي» تنال تكريم مشروع استشراف مستقبل الموارد البشرية المواطنة

المصدر: دبي - البيان

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حصلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي متمثلة بإدارة الموارد البشرية على تكريم خاص بإنجاز الدائرة لمشروع استشراف مستقبل الموارد البشرية المواطنة لعام 2030، والذي تم بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وسلم درع التكريم عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لعوشة أحمد عبيد مديرة إدارة الموارد البشرية بالإنابة، حيث جاء التكريم خلال معرض الإمارات للوظائف.

بيانات

وقالت عوشة أحمد عبيد: إنه تم العمل على جمع وتقسيم البيانات في محاور أساسية عدة منها الوظائف المستقبلية للدائرة وبيئة العمل المستقبلية كبيئة افتراضية وبيئة ذكية، فضلاً عن المهارات والكفاءات المستقبلية، إلى جانب طرح أهم المشاريع والمبادرات الخاصة بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

وأشارت إلى أن قسم دراسات القوى العاملة بالدائرة عمل على استحداث خطة متكاملة بنتائج مفصلة لأهم المحاور المذكورة، وذلك بناءً على معطيات التحول الرقمي وتأثيره على المهارات والكفاءات، مؤكدة أن المجتمع يتجه نحو الإبداع من أجل الاستفادة من هذه المتغيرات، موضحة أن المهارات المطلوبة في سوق العمل خلال العقود القليلة المقبلة ستعتمد على مجموعة من المهارات الجديدة، والتي ستكون غير أساسية في الوقت الحالي.

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