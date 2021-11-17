محمد بن راشد: إذا تجولت المرأة بمفردها في أي ساعة من ليل أو نهار دون خوف فاعلم أنها في الإمارات

المصدر: البيان

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حلت الإمارات في المركز الأول عالمياً في تجوال السكان ليلاً بمفردهم وذلك حسب تقرير جالوب للأمن والنظام 2021.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله في حسابه على تويتر" الإمارات الأولى عالمياً حسب تقرير جالوب للأمن والنظام 2021 في تجوال السكان ليلاً بمفردهم. الأمن نعمة..والأمان طمأنينة وسكينة وحياة.. إذا تجولت المرأة بمفردها في أي ساعة من ليل أو نهار دون خوف فاعلم أنها في الإمارات .. "رب اجعل هذا بلداً آمناً "..آمين ..وأدم عليه سكينته وطمأنينته".

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