حاكم عجمان يعتمد مخططات مشروع المبنى الوقفي الجديد لهيئة الأعمال الخيرية العالمية

المصدر: عجمان - وام

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اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، المخططات النهائية لبرج «العطاء الخيري» الجديد لـ «هيئة الأعمال الخيرية العالمية»، بعد أن اطلع سموه على تفاصيل التصميم النهائي لمشروع المبنى الوقفي الجديد والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 110 ملايين درهم.

واستمع سموه إلى شرح واف من خلال العرض الذي قدمه الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية حول أهداف المشروع وفترة التنفيذ والانتهاء والاستفادة من ريع المبنى في دعم المشاريع الإنسانية داخل الدولة وخارجها.

عطاء

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي: إن هذا المشروع سيكون واحداً من أهم المنشآت الوقفية السكنية والتجارية لهيئة الأعمال الخيرية العالمية ونافذة خير وعطاء على الكثير من الفئات المحتاجة داخل الدولة وخارجها.

وسيشكل ريع المبنى رافداً مهماً لعدد من المشاريع الإنسانية والخيرية من بينها دعم التعليم ورعاية الطلبة المتعثرين ودعم الرعاية الصحية في الدول الفقيرة والنائية وتوفير العلاج للمرضى المتعففين، لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة كالسرطان وغسيل الكلى إلى جانب بناء المساجد ومشاريع المياه والآبار ودعم مشاريع الأسر المنتجة وكفالة ورعاية الأيتام والأرامل والمطلقات وغيرها من المشاريع.

وأكد أن هيئة الأعمال الخيرية العالمية ستمضي في مسيرتها الإنسانية بتوجيهات راعي مسيرة العطاء والعمل الخيري صاحب السمو حاكم عجمان ومتابعة كريمة من سمو ولي عهده، مستلهمين العزيمة من رؤيتهما الاستثنائية ودعمهما المبارك ومن عطاء المحسنين من أبناء الإمارات الذين كانوا وما زالوا غيثاً للفقراء والمساكين وجسراً يصل إلى المحرومين في كل بقعة من بقاع الأرض.

وأوضح الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي أن هيئة الأعمال الخيرية العالمية تسعى من خلال رؤيتها الاستراتيجية إلى تحقيق الاستدامة في الموارد وتعزيز ريادتها في مجال العمل الخيري والإنساني، مؤكداً أن المشاريع الوقفية تهدف إلى ترسيخ ثقافة العطاء وقيم التسامح وتعود بالنفع على أكبر شريحة ممكنة من الناس.

4 أدوار

ويتكون المبنى الوقفي الجديد الذي يقع في منطقة الرميلة 2 في إمارة عجمان من دور أرضي و4 أدوار مواقف للسيارات و14 دوراً متكرراً، كما يضم 21 محلاً تجارياً، ونادياً صحياً و236 شقة سكنية ويعتبر المشروع من فئة المباني السكنية التجارية ويتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 55 ألف متر مربع.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو الحاكم، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وحمد راشد النعيمي مدير ديوان صاحب السمو الحاكم، وحمد بن غليطة الغفلى السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وعدد من كبار المسؤولين.

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