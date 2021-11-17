محمد بن زايد يزور معرض دبي للطيران

المصدر: وام

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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم معرض دبي للطيران 2021 الذي يواصل فعاليات دورته السابعة عشرة.

وتجول سموه في عدد من الأجنحة المشاركة في المعرض شملت الشركات : " كاتيك الصينية " و" داسو الفرنسية " و" إم بي دي إيه الأوروبية " و" ساب السويدية " ، حيث اطلع سموه من مسؤولي الشركات على أحدث منتجاتها من التقنيات المبتكرة التي تعرضها في عالم صناعة الطيران بجانب تسليط الضوء على أهم التطورات العالمية في مجال الطيران بمختلف أنواعه .. متمنياً سموه لجميع المشاركين التوفيق.

وقال سموه : إن الدورة الحالية لمعرض دبي للطيران تكتسب أهمية خاصة من حيث حجم المشاركات الوطنية والعالمية ونوعية المعروضات التي تشكل إضافة إلى قطاع الطيران وسط الظروف التي يعقد خلالها المعرض .. بجانب مستوى التنظيم وكفاءته والذي يليق بسمعة دولة الإمارات وريادتها في صناعة المعارض واستضافة الأحداث العالمية في مختلف الظروف.

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