انطلاق مؤتمر جمعية الإمارات للأمراض الجلدية 25 نوفمبر الجاري في دبي

المصدر: دبي - وام

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تنطلق في دبي فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الإمارات للأمراض الجلدية، الذي سيقام خلال الفترة من 25 إلى 27 من نوفمبر الحالي، ويبحث آخر المستجدات والبحوث العلمية المتعلقة بالأمراض الجلدية، وأحدث التطورات والتكنولوجيا المستخدمة في طب وجراحة التجميل.

ويناقش المؤتمر تأثير فيروس «كوفيد 19» على مرضى الأمراض الجلدية، وأحدث الابتكارات والاختراعات العلمية لجراحة وطب الجلدية بمشاركة أكثر من 200 طبيب من المنطقة والعالم.

وأوضح الدكتور أنور الحمادي، رئيس الجمعية الإماراتية للأمراض الجلدية رئيس المؤتمر، أن الهدف من هذا الحدث السنوي هو توفير منتدى علمي عالمي وتعزيز التعليم الطبي المستمر، والتعرف على أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في مجال طب وجراحة تجميل والعلاج بالليزر من خلال المحاضرات والندوات المبتكرة.

وقال: إن المؤتمر يغطي مجموعة واسعة من الموضوعات حول الأمراض الجلدية لجميع الأعمار، بما في ذلك الأمراض الجلدية المزمنة والتحديثات السريرية والحالات الصعبة والعمليات التجميلية والعلاجات الجراحية، إلى جانب ندوات البحث العلمي والجلسات وورش العمل التفاعلية، وكذلك العروض البحثية المعتمدة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بهدف التدريب والتطوير المهني المستمر.

وتلعب جمعية الإمارات للأمراض الجلدية دوراً رئيسياً في تحسين جودة الخدمات المقدمة لقطاع الأمراض الجلدية بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يعتبر المؤتمر السنوي للجمعية منتدى علمياً يسلط الضوء على التطورات الحاصلة في علاج الأمراض الجلدية، ويعزز من تبادل الخبرات والممارسات وأحدث طرق العلاج المتاحة مع الخبراء العالميين وفتح آفاق جديدة للبحث العلمي وتكنولوجيا جراحة التجميل.

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