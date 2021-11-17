مبادرة "العفو عند المقدرة" بشرطة عجمان تحل خلافات مالية بأكثر من 36 مليون درهم

المصدر: وام

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تمكنت مبادرة "العفو عند المقدرة" التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة عجمان عام 2016 من تحقيق إنجازات مبهرة ومتميزة في حل الخلافات المالية بين المتخاصمين، حيث تم حل خلافات مالية وديا بما يزيد عن 36 مليونا ونصف المليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وقال العقيد علي جابر الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة عجمان أن مبادرة العفو عند المقدرة تمكنت من حل خلافات مالية بين المتخاصمين وديا بمبالغ تزيد 36 مليونا و699 ألف درهم، بنسبة حل بلغت 17.96 في المئة بمجموع عدد بلاغات وصل إلى 2885 بلاغاً، تضمنت بلاغات شيكات وقضايا مالية، وخلافات أسرية ومدنية وعمالية وغيرها من البلاغات.

وأوضح العقيد علي جابر أن مركز شرطة النعيمية الشامل استطاع حل خلافات مالية بمبالغ تزيد عن 5 ملايين ونصف المليون درهم وهي نسبة الإنجاز الأعلى بين جميع مراكز الشرطة، يليه مركز شرطة الحميدية الشامل بمبالغ مالية تزيد عن 3 ملايين و846 ألف درهم، مشيداً بالجهود التي تبذلها مراكز الشرطة الشاملة في استقبال البلاغات ومتابعتها والسعي بين المتخاصمين حتى الوصول إلى حل ودي للنزاع.

وأكد مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة أن مراكز الشرطة لا تتدخل بالتأثير لمصلحة طرف على حساب آخر، ولكنها تعمل على تقديم التسهيلات لإنجاح التسوية ودياً فور إبداء أحدهم الرغبة في حل المشكلة ومنحهما الفرصة والوقت الكافيين، وبمجرد اتفاقهما تتم كتابة تعهد في المركز دون إحالة البلاغ إلى النيابة.

وأضاف سعادته أن المبادرة تهدف إلى حل النزاع بين المتخاصمين في مبالغ مالية كبيرة غالباً، إذ أن المتهمين في هذه القضايا غالباً غير مدانين في قضايا جنائية، ومنهم تجار وأصحاب أعمال تعثرت أمورهم المالية لأسباب أو لأخرى، ومن خلال المبادرة نحن ندعم عودتهم لممارسة نشاطاتهم مجدداً لتستمر حياتهم بشكل طبيعي.

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