فريق عمل بشرطة الشارقة يتابع قضايا الأطفال اللفظية والجسدية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة على هامش (منتدى سلامة الطفل )، الذي عقد صباح أمس تحت شعار "نصون براءتهم"، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أنه بفضل الرؤية السديدة لسموها المبنية على ايجاد جيل قوي يحظى بالرعاية والاهتمام الكبير من كل الجهات المعنية بالشارقة ، جاء تنظيم ذلك المنتدى لصون براءة الأطفال والوصول إلى توصيات تحفظ حقوق الأطفال وتترجم رؤية سموها الى واقع ملموس .

تعاون



وقال إن هناك فريق عمل يتابع كافة قضايا الطفل مع خط نجدة الطفل وادارة حماية الطفل للتعامل مع كافة الإساءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال سواء أكانت لفظية أم جسدية ، كما يتم تلقي البلاغات على مدار الساعة بالتعاون مع تلك الجهات ، لافتاً إلى ان الشرطة المجتمعية بالشارقة لها دور كبير في توعية طلبة المدارس الحكومية والخاصة من خلال محاضرات توعية ينظمها مختصون ، اضافة الى أن هناك مركز الدعم الذي يتبع للقيادة العامة لشرطة الشارقة والذي يتم من خلاله حل الكثير من البلاغات والمشاكل الاسرية بسرية تامة من خلال اختصاصيين قبل أن تصل تلك البلاغات الى النيابة العامة .



إساءات

وركزت الجلسة التي شارك فيها قائد عام شرطة الشارقة على أنواع الإساءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال، سواء على أرض الواقع أو في العالم الافتراضي، وتحليلها وعرض الإحصائيات والاستنتاجات من واقع الأرقام، وبحث الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الإساءات والظروف المؤدية إلى وقوع الانتهاكات الجنسية، إضافة إلى مناقشة آليات حماية الأطفال من الإساءة بصورة عامة، والمواد القانونيّة التي يتضمنها التشريع الإماراتي، والأحكام والعقوبات التي تنتج عن حالات الإساءات والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.

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