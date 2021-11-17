اتفاقية تعاون مشترك بين "تدوير" و"أصدقاء البيئة"

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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وقعت جمعية أصدقاء البيئة اتفاقية تعاون مشترك مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير"، وذلك بحضور الدكتور سالم الكعبي مدير عام المركز، والدكتور إبراهيم علي محمد رئيس مجلس إدارة الجمعية أصدقاء البيئة.

وتهدف اتفاقية التعاون المشترك إلى دعم المجتمع المدني لمساعدته على تطبيق أفضل الخدمات البيئية بناء على توجيهات القيادة الرشيدة لنشر ثقافة الوعي بالبيئة والتي غرس بذورها المغفور لة بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال الدكتور إبراهيم علي محمد في حديثه ل "البيان" : " تهدف الاتفاقية إلى تعزیز الشراكة مع الجھات ذات العلاقة لحمایة البیئة، وتعزیز مفھوم الاستدامة البیئیة لدى موظفي المركز والمجتمع في إمارة أبوظبي بشكل خاص والمجتمع في دولة الإمارات بشكل عام. إضافة إلى التعريف بالأخطار المھددة بالبیئة والأسالیب الكفیلة بالحفاظ علیھا، وتنسیق الأنشطة والفعالیات البیئیة التوعویة". وأضاف : " إلى جانب تطویر وتأھیل أفراد المجتمع في مجال نشر الثقافة البیئیة.

وتبادل المعرفة والمعلومات حول الثقافة البیئیة.

وتنسیق إقامة الحملات والأنشطة والفعالیات التوعویة البیئیة. وإبراز دور ومساھمة كل طرف عبر وسائل الإعلام المناسبة من خلال نشر المقالات أو

إبراز شعار كل طرف في الوسائل الإعلامیة ووسائل التواصل الاجتماعي. وتوفیر الموارد اللازمة لنشر الثقافة البیئیة وتحقیق أھداف ھذه المذكرة". مؤكدا على الاتفاق بين الطرفين أيضا على أي مجالات تعاون أخرى تطرأ مستقبلاً ومن شأنھا تحقیق

أھداف الطرفین.

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