شرطة أبوظبي : دخول المركبات الثقيلة للأحياء السكنية في أوقات الذروة مخالفة مرورية

المصدر: البيان

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اكدت شرطة ابوظبي أن دخول المركبات الثقيلة وما في حكمها إلى الأحياء السكنية أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها يعد مخالفة مرورية.

وحثت سائقي المركبات الثقيلة الى الالتزام بالتصاريح المرورية الصادرة من الجهات المختصة و الألتزام بشروطها و بتوقيت حركة سيرها ، و اتباع الإرشادات على مداخل الطرق بمدينة ابوظبي و ضواحيها ، والتقيد بأوقات الذروة المعلن عنها لحركة المركبات الثقيلة في إمارة ابوظبي المحددة في الفترتين الصباحية والمسائية في مدينة ابوظبي من 6:30 صباحا الى 9:00 صباحا، ومن 3:00 مساء الى 6:00 مساء ،وحددت أوقات الذروة في مدينة العين من 6:30 صباحا الى 8:30 صباحا، من 2:00 مساء الى 4:00 عصرا.

وأكدت أن التشديد على تطبيق المخالفات على المركبات الثقيلة ورصدهم ومخالفتهم من خلال الأنظمة الذكية يأتي ضمن جهودها واولوياتها الاستراتيجية في الحفاظ على مكتسبات الوطن وجعل أبوظبي عاصمة الأمن والأمان.

وأوضحت انه ووفقا للقرار الوزاري بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري فإن نص المخالفة هي "مرور أو دخول المركبات الثقيلة في الطرق والأماكن الممنوعة هي الغرامة 1000 درهم و4 نقاط مرورية".

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