عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية الفلبين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي تيودورو لوكسين وزير خارجية الفلبين وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والفلبين وسبل تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، كما ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض سموه ومعالي تيودورو لوكسين مشاركة الفلبين في إكسبو 2020 دبي وأهمية هذا الحدث العالمي البارز في استكشاف آفاق أرحب للتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي تيودورو لوكسين ..

مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع الفلبين وتطوير نطاق التعاون والعمل المشترك في عدة مجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

حضر اللقاء .. معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز