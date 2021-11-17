الإمارات تشارك في الاجتماع الـ 5 للاتحاد العربي للقضاء الإداري

المصدر: وام

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شاركت دولة الإمارات في ورشة العملِ الخامسة التي عقـدها أصحاب المعالي رؤساء المحاكم العليا والمجالس بالاتحادِ العربي للقضاء الإداري، بمشاركة معالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجمهورية مصر العربية والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي ، بعنوان "دور القضاء الإداري في حماية البيئة ".

وقال سعادة محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري - في كلمته الافتتاحية - إنه استناداً إلى إرث الاستدامة، الذي رسخه المغفور له، المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نھيان، طيب ? ثراه، وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تولي دولة الإمارات أولوية قصوى للإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية وحماية البيئة ، ونتيجة لهذه الجهود فقد حظيت الإمارات باختيارها لاستضافة المؤتمر العالمي للأمم المتحدة للمناخ للدورة رقم (28) لعام 2023.

وتناولت الكلمة المحاور الرئيسية لحماية البيئة ودور القضاء الإداري في تفعيل هذه الحماية ، وتم خلال الاجتماع تناول الأفكار والرؤى المطروحة لتفعيل التعاون المشترك بين المحاكم العليا والمجالس بالاتحادِ العربي للقضاء الإداري من خلال عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء واتخاذ القرارات المناسبة في عدد من المحاور الرئيسية المعروضة في جدول الاجتماع والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات والدروس المستخلصة من التجارب المختلفة التي خاضتها الدول العربية والأوربية في سبيل حماية البيئة .

حضر الاجتماع من الدولة إلى جانب سعادة البادي .. سعادة شهاب عبد الرحمن الحمادي القاضي في المحكمة الاتحادية العليا.

وقدم سعادة محمد حمد البادي - في ختام الاجتماع - كل الشكر والتقدير إلى دولة المقر جمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومةً وشعباً وإلى جميع المشاركين على الجهود الكبيرة التي كان لها الأثر الكبير في النتائج التي تم التوصل إليها، وعلـى مـا بذلـوه ويبذلونـه مـن جهـد للإعداد والتحضيـر للاجتماعات.

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