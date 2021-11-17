«الحكومة الرقمية».. 7 مميزات عند التسجيل في الهوية الرقمية

المصدر: البيان

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حددت حكومة الإمارات الرقمية 7 مزايا يستفيد منها المتعاملون من المواطنين والمقيمين عند ترقية حساباتهم إلى الهوية الرقمية UAE Pass للتمكن من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية في جميع أنحاء الدولة.

مزايا التسجيل في الهوية الرقمية

-هوية رقمية آمنة

-تسجيل موحد للدخول إلى كافة المواقع الحكومية وخدماتها من هاتفك المحمول

-توقيع المستندات والمصادقة عليها رقميا

-تخزين ومشاركة المستندات الرقمية

- تحديث ملفك التعريفي

-تحديث عنوانك ومعلومات الاتصال بك

-خدمات مُخصصة.

ويوفر تطبيق "الهوية الرقمية" للمتعامل إمكانية الدخول بشكل آمن إلى مختلف المواقع الإلكترونية والتطبيقات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والاستفادة من 6 آلاف خدمة تقدمها 130 جهة حكومية وشبه حكومية اتحادية ومحلية وخاصة، وتضيف بصمة الوجه مزيداً من وسائل الأمان لتطبيق الهوية الرقمية، لتكون هوية وطنية آمنة للمواطنين والمقيمين.

وتعد الهوية الرقمية أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، تقدم الهوية الرقمية أيضاً حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، كما يهدف هذا التطبيق إلى خدمة أهداف حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي والتخلص من المعاملات الورقية.

ويتوفر تطبيق UAE Pass عبر منصتي iTunes و Google Play، ويمكن للمتعامل الاشتراك عن طريق ثلاث خطوات تتضمن مسح بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالمتعامل، والتحقق من رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني الخاص به، ثم تحديد كلمة سر خاصة بالهوية، ولطلب المساعدة في إنشاء حساب يمكن التواصل مع مكتب مساعدة الهوية الرقمية على الرقم: 600 561 111

ويستخدم تطبيق "الهوية الرقمية" تكنولوجيا البصمة البيومترية للوجه في تسجيل المتعاملين، حيث يمكن إنشاء حساب موثق في أقل من 5 دقائق ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات الحكومية، بعدما كانت عملية التسجيل في التطبيق تتطلب نحو 20 دقيقة وزيارة مركز خدمات لإنجازها.

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