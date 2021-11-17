خليفة يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية غامبيا

المصدر: دبي - وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من آداما بارو رئيس جمهورية غامبيا الصديقة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لدى استقباله في مقر إكسبو 2020 دبي، مامادو تنغارا وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية غامبيا.

فرص واعدة

وجرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير أطر التعاون المشترك في المجالات كافة. كما استعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتناول سموه ووزير خارجية غامبيا تنظيم دولة الإمارات إكسبو 2020 دبي ودوره المهم في إيجاد فرص واعدة لتعزيز العلاقات الثنائية والشراكات بين الدول المشاركة وتنمية التعاون الدولي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة مامادو تنغارا، مؤكداً الحرص على تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المديرة العامة لإكسبو 2020 دبي.

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