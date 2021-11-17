بيان إماراتي برازيلي مشترك: مبادرات في البحث والتطوير الدفاعي

المصدر: أبوظبي - وام

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صدر بيان مشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة الزيارة الرسمية لجايير بولسونارو، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يلي نصه..

بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قام جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بزيارة رسمية هي الثانية له إلى دولة الإمارات خلال الفترة من 13 حتى 16 نوفمبر 2021.

ورافق الرئيس خلال الزيارة وفد رفيع المستوى ضم عدداً من أعضاء مجلس الوزراء، وممثلي الكونغرس ورجال الأعمال. ثقةاقتناعاً وثقة بكفاءة وخبرة وقدرة قطاع الأعمال التجارية الزراعية البرازيلية على دعم استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات، أعرب الجانبان عن عزمهما تعزيز التعاون الثنائي في مجال القطاع الزراعي، على النحو المنصوص عليه في مذكرة التفاهم لعام 2019 بشأن الشراكة الاستراتيجية.

شدد الجانبان على الاستعداد لتوطيد وتعميق التعاون في مكافحة الجريمة، وتنظيم تسليم السجناء وإعادة تأهيلهم اجتماعياً. وفي هذا الصدد، وقّع البلدان اتفاقاً في 13 نوفمبر 2021 بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم.

حرص

أكد الجانبان على الأهمية التي يوليانها للتعاون في مجال الدفاع، وأعربا عن عزمهما عقد اجتماع للجنة المشتركة للتعاون الدفاعي بين البلدين. وأشارا إلى الرغبة في إقامة تعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وشددا أيضاً على المبادرات المشتركة في مجال البحث والتطوير.

وفي إطار السعي والحرص من الجانبين على توطيد العلاقات الثنائية، اتفق الجانبان على تشجيع المبادرات التعاونية في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة والرياضة. ورحبا بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعليم، التي ينبغي أن تكون أساساً لمبادرات التعاون ولا سيما في برامج التبادل والمنح الدراسية.

إقراراً من الجانبين بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك في ترسيخ الاستقرار الإقليمي والازدهار الاقتصادي، رحب الرئيس البرازيلي بتوقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام في عام 2020 بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وقد أكد الجانبان أن هذا الاتفاق يعتبر فرصة تاريخية لتسهيل وتعزيز التعاون وفتح مسارات جديدة وصنع السلام ودعم الحوار بين الأديان.

أهمية

أكد الجانبان مجدداً أهمية الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات والبرازيل في محيطهما الإقليمي، كما تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الملحة في المنطقة. وأكدا من جديد على استعدادهما لإجراء مشاورات متكررة والعمل بوصفهما أعضاء غير دائمين جرى انتخابهما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023، وقد شدّد الجانبان على التزامهما بالعمل على تعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي على حد سواء. وذلك انطلاقاً من قناعتهما بأهمية تعددية الأطراف والدور الحيوي والمحوري الذي تلعبه الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

أعرب الرئيس بولسونارو، عن شكره وامتنانه إلى دولة الإمارات الصديقة قيادةً وشعباً على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متمنياً النجاح والتوفيق لإكسبو 2020 دبي، والذي رسخ دولة الإمارات كحلقة وصل، ومركز دولي للمشاركة الفاعلة في مواجهة الأزمات وللمرونة والتعافي، ورمز للتسامح والتعايش المشترك.

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