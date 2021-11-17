جامعة السوربون أبوظبي تحتفل بتخريج الدفعة الـ 12 الأحد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، تحتفل جامعة السوربون أبوظبي يوم الأحد المقبل بفندق سانت ريجيس السعديات بتخريج الدفعة الـ 12 من طلبة الجامعة. وتضم الدفعة ما يقارب 200 طالب وطالبة من حملة درجتي البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات العلمية.

ويحضر حفل التخريج كل من معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس أمناء جامعة السوربون أبوظبي، والبروفيسور ألان تالون، عضو مجلس الأمناء - جامعة السوربون أبوظبي، وعميد كلية العلوم الإنسانية في جامعة السوربون في باريس. والبروفيسورة سيلفيا سيرانو مديرة جامعة السوربون أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية وذوي الخريجين والخريجات.

ويتبع أسلوب التعليم والمناهج والشهادات المعتمدة في جامعة السوربون أبوظبي نظام التعليم الفرنسي ونظام تحويل الرصيد الدراسي الأوروبي «ECTS» وتمنح الشهادات من جامعة السوربون في باريس ومن جامعة باريس وجميعها معتمدة من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتخرج أكثر من 2000 طالب وطالبة من أكثر من 90 دولة حول العالم من جامعة السوربون أبوظبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز