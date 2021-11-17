محمد بن زايد: «دبي للطيران»منصة عالمية حيوية

المصدر: دبي ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن معرض دبي للطيران يعزز سنوياً دوره الرائد كونه منصة عالمية حيوية ومهمة لقطاع الطيران ومستقبله. وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أمس، بزيارة معرض دبي للطيران 2021 في دورته السابعة عشرة.

وتجول سموه في الأجنحة المختلفة للمعرض، واطلع على أحدث التقنيات المعروضة في مجال صناعة الطيران بكل أنواعه، وتبادل سموه أطراف الحديث مع المشاركين حول أهم التطورات الجديدة وأبرزها في هذا المجال، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في مشاركاتهم.

وقال سموه، عبر «تويتر»: «زرت اليوم (أمس) «معرض دبي للطيران 2021».. واطلعت على أحدث التقنيات المعروضة في مجال صناعة الطيران.. المعرض يعزز سنوياً دوره الرائد كونه منصة عالمية حيوية ومهمة لقطاع الطيران ومستقبله». كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد؛ دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة.

وبحث سموه والوزير الروسي خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا وسبل استثمار الفرص المتاحة لتنمية التعاون المشترك، خاصة في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والصناعات المتقدمة بمختلف أنواعها انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.

وتناول الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز