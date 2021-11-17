دبي تدشن «خزنة محصنة» للأصول القيّمة

المصدر: دبي ـ البيان

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بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجلس إدارة مؤسسة مدينة دبي للطيران، أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب عن إطلاق «منطقة حرة» عبارة عن «خزنة محصنة» لتخزين الأعمال الفنية الفريدة والأصول المادية الثمينة في منشآت آمنة داخل منطقة مخصصة غير خاضعة للجمارك بالقرب من مبنى الطيران الخاص في دبي الجنوب.

وقد قام مشروع محمد بن راشد للطيران بتكليف شركة «أثينا سيكيوريتي» لتطوير المشروع خلال مرحلتين على مساحة قدرها 17,000 متر مربع بجوار مبنى الطيران الخاص.

حضر حفل وضع حجر الأساس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، وطحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، إلى جانب مسؤولين كبار من «أثينا سيكيوريتي» ومشروع محمد بن راشد للطيران.

وحرصاً منها على توسعة نطاق عملياتها، دخلت «أثينا سيكيوريتي» في شراكة مع شركة «سويس بريميوم فولت» الرائدة في هذا المجال، لتقديم خبرتها بأعلى مستويات الجودة والأمان والامتثال للمشروع الجديد.

وستكون الخدمات والعروض المتكاملة بين دبي وسويسرا متاحة قريباً لسوق عالمي بتصنيف عالٍ، لاسيما وأن المشروع الجديد يجمع بين الأمان والإعفاء الجمركي بكفاءة متميزة، في ضوء نجاح تجارب مماثلة للمناطق الحرة السويسرية. واعتمد المشروع في مواصفاته الفنية وتصميمه على نخبة من أفضل المهندسين المعماريين الدوليين ومهندسي الأمن ومديري المشاريع واختصاصيي الإنشاءات ممن يتمتعون بخبرات مرموقة.

مراجعة شاملة

قال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران: بعد إجراء مراجعة شاملة لجميع الشركات الاستشارية، يسعدنا اختيار «أثينا سيكيوريتي» لبناء «الخزنة المحصنة» التي ستضاهي نظيرتها الموجودة في سويسرا، خاصة وأن هذه المرافق تنتشر على نطاق واسع في أوروبا وآسيا، ولكن ليس لها وجود بالمنطقة.

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