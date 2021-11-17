«الإمارات» تجهز 105 طائرات بالدرجة السياحية الممتازة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت طيران الإمارات في معرض دبي للطيران 2021 أنها ستعدل 105 من طائراتها الحديثة ذات الجسم العريض بمنتج «الدرجة السياحية الممتازة»، بالإضافة إلى إدخال تحسينات على المقصورات الأخرى.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج التعديل، الذي سيستغرق 18 شهراً ويُنفّذ في مركز الإمارات الهندسي الحديث بدبي، أواخر عام 2022. ويتضمن البرنامج تجهيز 52 طائرة A380 و53 طائرة بوينغ 777 بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة، كما تدرس الناقلة أيضاً تركيب منتج جديد لدرجة الأعمال على طائراتها البوينغ 777، مع مقاعد بتوزيع 1-2-1.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «يضمن استثمارنا في برنامج التعديل التحديثي استمرارنا في تلبية متطلبات عملائنا، وتقديم أفضل تجارب في الأجواء. لقد كانت استجابة عملائنا للدرجة السياحية الممتازة، التي بدأنا توفيرها منذ نحو عام، مذهلة للغاية بفضل ما توفره من الفخامة والراحة. ومثلما فعلنا من خلال تجاربنا المميزة في الدرجات الأولى والأعمال والسياحية الممتازة، فإننا نعتزم تطوير الأخيرة إلى تجربة طيران مميزة لا مثيل لها في الصناعة. كما أننا الآن بصدد دراسة منتج جديد لدرجة الأعمال، وسوف نعلن عنه لاحقاً».

وسوف يضم أسطول طيران الإمارات لدى اكتمال برنامج التعديل التحديثي ما مجموعه 111 طائرة بوينغ 777 وإيرباص A380 مزودة بمقاعد الدرجة السياحية الممتازة، بما في ذلك 6 طائرات A380 مجهزة أصلاً بأربع درجات سيكتمل استلامها في ديسمبر 2021.

وسوف تتم إزالة 5 صفوف من مقاعد الدرجة السياحية خلف درجة الأعمال مباشرة على طائرات الإمارات البوينغ 777، لتركيب 24 مقعداً في مقصورة الدرجة السياحية الممتازة بتقسيم 2-4-2. أما على طائرات الإمارات A380، فسوف يتم تركيب 56 مقعداً في مقصورة الدرجة السياحية الممتازة بمقدمة الطابق السفلي، وبتقسيم 2-4-2 أيضاً.

السياحية الممتازة

درجة طيران الإمارات السياحية الممتازة فئة خاصة بذاتها، ويتميز كل مقعد بمساحة رحبة على امتداد 40 بوصة وبعرض 19.5 بوصة، وينحني بمقدار 8 بوصات في وضع مهد مريح مع حيز واسع لمدّ الساقين، كما أن كل مقعد مغطى بجلد مع تفاصيل مزخرفة وإفريز خشبي مماثل لدرجة الأعمال.

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