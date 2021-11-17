«الشارقة الخيرية» تنفذ مشاريع صدقة جارية بتكلفة 2.2 مليون درهم

المصدر: (الشارقة – البيان)

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تواصل جمعية الشارقة الخيرية جهودها لإطلاق المبادرات التي تعبر عن روح الابتكار وجودة الأداء القائم على استدامة منظومة العمل الخيري والإنساني في إمارة الشارقة بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة وتقفز من خلاله الجمعية لتكون إحدى الدعائم الرئيسة في بناء الإنسان وتمكينه من الاعتماد على نفسه بتعاون ودعم كبير من المحسنين أصحاب الأيادي البيضاء، إذ نفذت مشاريع صدقة جارية بتكلفة 2.2 مليون درهم.

وقد أطلقت الجمعية مبادرة «براً بهم» لتكون باباً من أبواب التبرع أمام المحسنين الراغبين في إخراج الصدقات عن ذويهم الذين قضوا، فالصدقة الجارية أحد سبُل استمرار العمل الصالح للمتوفّى بعد موته مصداقاً لنبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن ولله الحمد في دولة الإمارات حيث تربى المجتمع بمواطنيه ومقيميه على قيم العطاء، ومن هذا المنطلق جاءت هذه المبادرة الكريمة لتنال دعم المحسنين الذين يرغبون في إدخال السرور على ذويهم في قبورهم بالصدقة الجارية.

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